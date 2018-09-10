Молдавской кооперации 150 лет: Moldcoop собирает друзей

На этой неделе в Кишиневе пройдет мероприятие, которое соберет гостей со всего мира: в этом году исполняется 150 лет со дня основания первого потребительского общества.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Торжества по случаю 150-летия со дня основания первого потребительского общества в Молдове пройдут в Кишиневе в среду, 12 сентября. Мероприятие организовано Центральным союзом потребительских кооперативов республики Moldcoop.

В торжественном заседании примут участие гости из России, Украины, Белоруссии, Румынии и из других стран мира. Начало мероприятия в 11.00. Оно пройдет во Дворце республики.

Организации и предприятия Moldcoop, охватывают коммерческой деятельностью и услугами все районы республики. Работа этой организации помогает обеспечивать население страны товарами и услугами, а также организовывать заготовку и переработку сельхозпродукции, животноводческого и другого сырья.

Первое потребительское общество основано в Кишиневе в 1868 году. Moldcoop — член Международного кооперативного альянса и кооперативов Европы с правом голоса.