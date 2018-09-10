В Молдове нашли способ привлечь больше людей на государственные должности

В полтора раза больше будут получать те, кто работает на ответственных постах в органах публичного управления.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. С сентября 2018 года в Молдове лица, занимающие ответственные государственные должности в органах местной публичной администрации, получат право на стимулирующие выплаты в размере до 50% от должностного оклада, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ).

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Еще 26 июля 2018 года парламент Молдовы внес изменения в Закон о системе оплаты труда в бюджетном секторе. Согласно этим нововведениям, соответствующие выплаты будут выдаваться за фактическое рабочее время, пропорциональное установленному месячному окладу. Также совещательные органы местного публичного управления будут самостоятельно устанавливать размер поощрительных выплат по случаю юбилеев, профессиональных праздников и нерабочих праздничных дней. На эти нужды в текущем году из госбюджета будет потрачено 12 миллионов леев.

Повышение заработной платы также касается и технического персонала органов публичного управления. Эти работники будут дополнительно получать до 15% от должностного оклада.

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Закон позволяет увеличить заработную плату работников подразделений социальной сферы сельских местностей и городов за счет дополнительного дохода, полученного от исполнения местного бюджета. Объем этого увеличения — до 20 % от основного оклада.

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"Профсоюзы поддерживают повышение заработной платы для работников местных органов государственной власти. Думаю, что эти изменения повысят привлекательность государственных должностей и мест для персонала, выполняющего техническое обслуживание, а также обеспечат функционирование органов публичного управления, особенно в тех случаях, когда существует острая нехватка специалистов в государственных учреждениях", — заявил вице-председатель НКПМ Сержиу Саинчук.