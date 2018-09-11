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Поклонный крест в честь советских солдат, погибших на Варницком плацдарме в годы Великой отечественной войны, был установлен в двух километрах от села Гура Быкулуй Новоаненского района

Поклонный крест в память о героях ВОВ установлен у села Гура Быкулуй

© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (316)
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На месте ожесточенных боев периода Ясско-Кишиневской операции в Новоаненском районе теперь высится поклонный крест.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Поклонный крест в честь советских солдат, погибших на Варницком плацдарме в годы Великой отечественной войны, был установлен в двух километрах от села Гура Быкулуй Новоаненского района, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Крест установили представители организаций "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" на месте ожесточенных боев за удержание Варницкого плацдарма. Начинание поддержала примария села Гура Быкулуй. Сам крест изготовили по инициативе прихожан кишиневского храма святого равноапостольного князя, чей настоятель, Отец Александр (Мендруляк), активный участник поискового движения, ранее предоставил помещения своего прихода для организации музея Великой Отечественной войны", — рассказал Петрович.

По его словам, сегодня уже доподлинно известны имена 1298-ми солдат и офицеров, погибших при освобождении села Гура Быкулуй в 1944 году во время Ясско-Кишиневской операции.

"В скором времени фамилии героев-освободителей будут увековечены в граните на воинском мемориале. Останки некоторых из них уже после войны перенесли в братскую могилу в центре села, но большая часть погибших так и осталась лежать на окрестных полях. Сегодня здесь сеют хлеб, выращивают фрукты и овощи, и каждый год в ходе земляных работ находят останки солдат", — отметил Петрович.

Поисковики ведут в этих местах работы с 2010 года, и дел здесь невпроворот. Как любят говорить некоторые коллеги Алексея, работы хватит даже их внукам.

"Община храма св. Владимира и наши организации за это время установили православные кресты на Кургане славы и у места гибели 13-го офицерского штрафного батальона близ Шерпен, на окраине лесного массива у села Каракуй Хынчештского района. Крест у Гура Быкулуй — 4-й по счету, и, мы думаем, что не последний", — сказал Петрович.

Как и полагается в таких случаях, крест ставили всем миром.

"Приехали наши товарищи — поисковики из Кишинева, Новых Анен, Бендер. Примэрия села оказала поддержку в обеспечении водой и строительными материалами для укрепления основания креста. Примар села Гура Быкулуй Лилия Брехова направила к нам в помощь местных жителей. Мы расчистили площадку от травы, сухих веток, кустарника и мусора. Из бетонных плит оборудовали тропу со стороны автомобильной трассы, чтобы останавливающиеся здесь люди беспрепятственно могли подойти к памятному месту в любое время года", — сообщил Петрович.

Итак, после девяти часов работы на карте нашей страны появилось новое место памяти о воинах-освободителях Молдовы от нацизма.

"На гранитных плитах установленного креста — изображение иконы Божьей Матери "Вяземская ратная". На ней Богородица возвышается над нескончаемой рекой мужчин, одетых в солдатские гимнастерки. Советские воины изображены в образе мучеников, отдавших свои жизни за Родину.

Поясняющая надпись внизу гласит: "Светлой памяти доблестных воинов 73-й гвардейской, 19-й, 52-ой, 113-ой, 223-ей, 248-ой, 301-ой стрелковых дивизий, а также приданных им частей и подразделений, павших в полях у с.Гура-Быкулуй весной-летом 1944-го года"", — заключил Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (316)

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Теги:
поклонный крест, поисковики, освобождение Молдовы, Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Русский историко-патриотический клуб, Август, Алексей Петрович, СССр, Гура Быкулуй, МССР, Молдова


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