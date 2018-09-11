Олег Щедров расскажет в Кишиневе о журналистских "рычагах"

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" и один из ведущих тренеров в области практической журналистики Олег Щедров проведет в Кишиневе в четверг, в 14.00, лекцию на тему: "Рассказываем историю в интернете: мультимедийный инструментарий журналиста".
Встреча состоится в рамках Школы инновационной журналистики в пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, в здании бизнес-центра Kentford, 4 этаж). Регистрация с 13.30 — 14.00 >>>
Олег Щедров — эксперт в области журналистики с более чем 30-летним стажем. В 1982 году окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. По распределению попал на Центральное радиовещание на зарубежные страны (Иновещание) Гостелерадио СССР. Начал работать на должности младшего редактора и вырос до комментатора Главной редакции информации. Работал в международном агентстве "Reuters", в том числе в качестве исполняющего обязанности шефа московского бюро, был главным редактором Интерфакса. Щедров — создатель первых специализированных изданий Интерфакса "Interfax business report" и "Дипломатическая панорама". С января 2010 года занимается тренерской работой сначала в РИА Новости, а теперь в "России сегодня".
"Если когда-нибудь, упаси Господь, в мире начнется третья мировая война, она будет вестись не танками или самолетами. Это глупо, никто никогда не применит ни химического, ни ядерного оружия. Война будет вестись в сферах ИТ, пропаганды и экономики", — рассуждает Щедров в интервью одному из СМИ.
В Школе инновационной журналистики узнали современный облик профессии >>>
По словам эксперта, журналисты допущены к рычагам мощнейшего оружия, и это налагает на них абсолютно железные самоограничения.
"Да, как гражданин я могу иметь любые взгляды. Но как только прихожу на работу, я становлюсь человеком у пульта с мощным оружием. В условиях того гигантского информационного воздействия, под которым находится современный человек, степень ответственности журналиста неимоверно повышается", — считает Щедров.
В ходе интерактивного занятия речь пойдет о том, как разглядеть в окружающих нас событиях интересные истории, как рассказать их неподготовленному читателю легко и интересно, максимально используя мультимедийные возможности интернета: текст, видео, фото, инфографику и подкасты.
Если вы планируете принять участие в мероприятии просим вас зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/8FTOZ3obKpv954hu1
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