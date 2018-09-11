Кукурузу, засеянную Лукашенко, отправят в Беларусь

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Засеянная весной этого года в Молдове кукуруза дала очень хороший урожай, рассказал в интервью белорусским СМИ президент Игорь Додон, отмечает Sputnik Беларусь. © Photo: Facebook / Dodon Igor Встреча тет-а-тет: о чем говорили Додон и Лукашенко в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле в ходе визита в Молдову засеял кукурузное поле вместе с коллегой Игорем Додоном. Спустя пять месяцев журналисты поинтересовались у президента Молдовы "президентским" урожаем.

Лукашенко рассказал, как Белоруссия может помочь Молдове>>>

"Мы, конечно, следили, что с этими полями. И я знаю, что урожай очень хороший. Иначе не могло быть, когда такой президент, как Александр Григорьевич, в сельском хозяйстве разбирается и любит сельское хозяйство, конечно, не могло не получиться хорошо. Урожай очень хороший, и я обещал Александру Григорьевичу, что из этого урожая мы соберем кукурузу и обязательно отправим в Беларусь", — рассказал Додон.

Молдавский лидер подчеркнул: Александра Лукашенко считают другом не только президента, но и всего народа страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон и Лукашенко встретились в Сочи и поговорили о кукурузе

На вопрос о том, можно ли урожай кукурузы назвать символом плодотворного сотрудничества между странами, Додон отметил, что в пример можно привести не только его.

Лукашенко в Молдове: мед, вино и признание в любви>>>

"У нас положительная динамика по всем направлениям. И по торговле рост и в прошлом году, и в этом. У нас очень хорошие отношения и в гуманитарных сферах: обмен студентами, большие диаспоры. И буквально на следующей неделе мы будем решать вопрос о проведении фестиваля молдавского вина в Минске, такая договоренность между президентами тоже была", — добавил глава государства.

Лукашенко находился в Молдове с официальным визитом в конце апреля текущего года. Вместе с ним страну посетили представители различных госведомств и бизнеса Белоруссии, был подписан ряд двусторонних соглашений.