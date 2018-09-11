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Медсестра одной из поликлиник

Опасный вирус бушует в Молдове: представлены новые данные о заболевших

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Вирус продолжает распространяться в Молдове: число заразившихся болезнью увеличилось - новые случае выявлены в Тирасполе и Кишиневе.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Власти Молдовы не снимают "оранжевый код" из-за риска распространения кори. 

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Корь не утихает: в одном из случаев не обошлось без тяжелейших осложнений
С начала года в стране зарегистрирован 281 подтвержденный случай заболевания этим вирусом, в частности, три только за понедельник 10 сентября — два в Тирасполе и один в Кишиневе. Таковы данные Национального агентства общественного здоровья.

"Заметный рост заболеваний отмечен на период 1-31 августа, когда было зарегистрировано 239 эпизодов. С начала сентября выявлено пять случаев заражения корью, еще семь находятся под подозрением", — отметили в агентстве.

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По данным ведомства, вирус выявлен в районах Чадыр-Лунга (147), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (8), Окница (7), Ниспорены (4), Хынчешты и Кишинев (по 1).

"На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения кори", — сообщили в агентстве.

Ранее в Минздраве сообщили, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

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Теги:
опасный вирус, корь, заболевание, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
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