Опасный вирус бушует в Молдове: представлены новые данные о заболевших

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Власти Молдовы не снимают "оранжевый код" из-за риска распространения кори.
"Заметный рост заболеваний отмечен на период 1-31 августа, когда было зарегистрировано 239 эпизодов. С начала сентября выявлено пять случаев заражения корью, еще семь находятся под подозрением", — отметили в агентстве.
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По данным ведомства, вирус выявлен в районах Чадыр-Лунга (147), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (8), Окница (7), Ниспорены (4), Хынчешты и Кишинев (по 1).
"На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения кори", — сообщили в агентстве.
Ранее в Минздраве сообщили, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.
Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.
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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.