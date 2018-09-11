Важные изменения: некоторых студентов в Молдове лишат стипендий

Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Механизм предоставления стипендий в системе образования в Молдове пересмотрят. Новая концепция обсуждена в правительстве страны.

По словам премьера Павла Филипа, действующий механизм устарел и не стимулирует учащихся. Как отметил глава кабмина, стипендии выдаются даже тем, у кого средняя оценка составляет 5,8 по десятибалльной шкале.

"Стипендии ориентированы на поощрение знаний. Может, правильнее предоставлять меньше выплат, но, чтобы они были выше и только тем, кто это заслуживает. Образование — это приоритет, поэтому надо понимать последствия недостатков, существующих в этой системе, и отталкиваться от устранения ограничений", — сказал Филип.

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Согласно новой концепции, планируется разработать единый регламент предоставления стипендий по всем уровням и профилям, что обеспечит справедливость в национальной системе образования и простимулирует эффективность обучения.

"Вместе с тем оптимизируют и категории стипендий. Согласно новой концепции, вместо четырех стипендий за заслуги будет одна единственная — Специальная стипендия (Bursa de Excelență a Republicii)", — отметили в правительстве.

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В то же время предлагается предоставлять привлекательные стипендии для областей профессиональной подготовки, необходимых государству, где наблюдается нехватка кадров. Премьер распорядился создать рабочую группу для проведения анализа, определения числа специалистов, необходимых для экономики, и определения концепции нового механизма предоставления стипендий.

Ранее правительство повысило стипендии учащимся и студентам на 5%.