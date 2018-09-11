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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон после ДТП: еще некоторое время надо быть под наблюдением врачей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
ДТП с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона - подробности и детали (10)
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Молдавский лидер Игорь Додон после произошедшего в воскресенье ДТП с участием его кортежа рассказал, что уже вернулся к работе.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что провел во вторник оперативное совещание по ситуации в стране и по предстоящим международным контактам, однако ему придется еще некоторое время находиться под наблюдением медиков.

"Еще раз хочу сказать спасибо всем за сочувствие, добрые пожелания и понимание в отношении меня и моих родных. К сожалению, еще некоторое время понадобится быть под наблюдением врачей", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, "все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения".

Кортеж президента Игоря Додона попал в ДТП
© Photo: Autoblog
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В воскресенье днем, 9 сентября, произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Калараш. С автомобилями из колонны столкнулся грузовик, который вылетел на встречную полосу. После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП. По словам бывшего пресс-секретаря президента Иона Чебана, "зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — ред.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство".

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По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Полиция расследует инцидент. По предварительным данным правоохранительных органов, виновен в ДТП водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу.

Тема:
ДТП с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона - подробности и детали (10)

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Теги:
кортеж президента, наблюдение, врачи, травмы, президент, ДТП, Игорь Додон, Молдова
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