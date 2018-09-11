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Авиашоу-2017 в аэропорту Кишинева

Масштабное авиашоу в аэропорту Кишинева: чем удивят пассажиров организаторы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В следующие выходные аэропорт молдавской столицы примет гостей: на территории аэродрома состоится авиашоу с насыщенной развлекательной программой.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева в субботу, 22 сентября, состоится грандиозное авиашоу. Организаторы — компания-администратор главных воздушных ворот республики Avia Invest — обещают интересную программу праздника авиации с многочисленными сюрпризами.

В программе запланированы воздушные трюки в исполнении латвийской пилотажной группы Baltic Bees и Аэроклуба из Румынии, выставка судов гражданской авиации и авиационной техники, а также концерт с участием 3 Sud Est, Zdob şi Zdub, Анастасии Лазарюк и других исполнителей.

"Впервые гости праздника смогут попробовать свои силы в аэродинамической трубе, а мировые чемпионы по скайдайвингу представят незабываемый спектакль", — сообщили в пресс-службе Avia Invest.

Не забыли организаторы и о самых маленьких гостях праздника. Для детей будут организованы специальные зоны с игровыми площадками и другими развлечениями.

Авиашоу начнется в 10.00, а завершится в 18.00. Вход свободный, через здание старого Аэропорта.

 

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Теги:
выставка самолетов, авишоу, программа авиашоу, авиация, концерт, Международный аэропорт Кишинева, Avia Invest, Молдова, Кишинев


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