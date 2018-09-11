Масштабное авиашоу в аэропорту Кишинева: чем удивят пассажиров организаторы

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева в субботу, 22 сентября, состоится грандиозное авиашоу. Организаторы — компания-администратор главных воздушных ворот республики Avia Invest — обещают интересную программу праздника авиации с многочисленными сюрпризами.
В программе запланированы воздушные трюки в исполнении латвийской пилотажной группы Baltic Bees и Аэроклуба из Румынии, выставка судов гражданской авиации и авиационной техники, а также концерт с участием 3 Sud Est, Zdob şi Zdub, Анастасии Лазарюк и других исполнителей.
"Впервые гости праздника смогут попробовать свои силы в аэродинамической трубе, а мировые чемпионы по скайдайвингу представят незабываемый спектакль", — сообщили в пресс-службе Avia Invest.
Не забыли организаторы и о самых маленьких гостях праздника. Для детей будут организованы специальные зоны с игровыми площадками и другими развлечениями.
Авиашоу начнется в 10.00, а завершится в 18.00. Вход свободный, через здание старого Аэропорта.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.