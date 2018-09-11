Детали ДТП, в которое попал Додон: что сделал один из телохранителей - видео

Молдавский лидер рассказал в деталях о произошедшем ДТП, в которое он попал вместе с членами своей семьи.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе со своим средним сыном Богданом навестил во вторник сотрудников службы государственной охраны, которые сопровождали президентский кортеж в момент дорожно-транспортного происшествия.

"Навестил ребят из службы государственной охраны, чтобы убедиться, что они получают лечение, и чтобы поблагодарить их за самопожертвование и профессионализм. Один из них защитил своим телом моего сына", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, из подобных ситуаций важно выходить более мудрым, подготовленным и сильным духом и проявить мужество и настойчивость в том, что мы должны делать дальше.

В воскресенье днем, 9 сентября, произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Кэлэраш.

С автомобилями из колонны столкнулся автофургон, который вылетел на встречную полосу. После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП.

Позже бывший пресс-секретарь президента Ион Чебан написал в соцсетях: "зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — ред.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство".

Додон после ДТП: еще некоторое время надо быть под наблюдением врачей>>>

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Полиция расследует инцидент. По предварительным данным правоохранительных органов, виновен в ДТП водитель автофургона, который выехал на встречную полосу.