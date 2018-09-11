В Кафедральный собор Кишинева переданы мощи Александра Невского

Планируется, что уже к 12 сентября мощи Александра Невского доставят в молдавскую столицу.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Русская православная церковь передала частицу мощей святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга верующим Молдовы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию с просьбой передать в кафедральный собор Кишинева христианскую святыню. Один из приделов кафедрального собора молдавской столицы освящен в честь благоверного князя Александра Невского.

В передаче мощей принял участие руководитель и основатель санкт-петербургского Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

"Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Назарий принял решение передать частицу мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в дар собору. Мощи переданы, сегодня они покинут Санкт-Петербург, чтобы накануне праздника перенесения мощей благоверного Александра Невского (12 сентября) они уже были в Кишиневе и люди могли бы поклониться им в сам праздник", — сказал Ткаченко.

По его словам, "это будет большое торжество для всей церкви Молдовы и для всех православных верующих".