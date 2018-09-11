Самый популярный вид мошенничества в Кишиневе: кто может попасться на удочку

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik, Д.К. Часто так происходит, что граждане попадают на удочку злоумышленников прямо на улице — мошенники просят деньги у прохожих, чтобы якобы попасть на другой конец города или страны, или на мнимые похороны своего вымышленного близкого родственника. Для убедительности такие "дельцы" берут с собой маленьких детей или начинают плакать, когда рассказывают свою историю. Вот одна из них.
"Дай пожалуйста 70 леев. У меня умерла сестра, и я должен попасть в Бельцы, чтобы принять участие в похоронах", — пытался меня убедить мужчина в возрасте, примерно, 50 лет, от которого исходил сильный запах алкоголя.
"Как же вы остались в Кишиневе без денег? Не работаете? Где вы живете?", — спрашиваю я.
"Понимаешь, воры украли у меня деньги, сумку и все, что у меня было. Нахожусь неделю в Кишиневе и не могу собрать деньги, чтобы добраться до дома в Бельцы", — пояснил с некоторой дрожью в голосе мой собеседник.
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Поинтересовалась, как же он узнал о том, что его сестра умерла. На это он ответил, что ему позвонили из дома и сообщили. Оказалось, что мобильный телефон ворам украсть не удалось, так как он находился у него в кармане. После этого душещипательного рассказа мой собеседник заплакал, пытаясь убедить меня, что подавлен новостью о смерти своей родственницы. Конечно, сложно было поверить в эти сказки, но решила все-таки отдать ему деньги.
Известно, что попрошайничество у нас в стране — один из методов получения денег. Те, кто занимается этим "бизнесом", зарабатывают в день от 500 леев, — эта сумма превышает заработок многих бюджетников в сутки. Люди, нищенствующие в Кишиневе, делятся на две категории: одни работают по одиночке, а другие — постоянно меняют места попрошайничества и находятся под наблюдением своеобразного лидера.
В Кишиневе дети попрошайничают и грабят прохожих>>>
Исходя из действующего законодательства, нищенство не противоречит закону, и у правоохранительных органов нет правовой основы для запрета такого бизнеса. Никто не обязывает прохожих давать деньги попрошайкам. Уголовный кодекс республики предполагает штраф только за склонение несовершеннолетних к нищенству и организацию попрошайничества.
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