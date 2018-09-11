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Гранитная лестница в парке Валя Морилор в Кишиневе. Архивное фото

Это место не узнать: как сейчас выглядит самая длинная лестница в Кишиневе

© Sputnik / Шахвердиев
Общество
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Одна из достопримечательностей Кишинева – гранитная лестница парка Валя Морилор будет отреставрирована к июлю следующего года: на восстановление архитектурного объекта отведено несколько сотен тысяч евро.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева отчитались о ходе ремонта гранитной лестницы в столичном парке Валя Морилор (Комсомольское озеро).

"На стройке процесс реконструкции проходит без каких-либо нарушений, а график работ, утвержденный властями, составлен по определенным позициям. До настоящего момента, согласно проекту, из четырех опорных стен два фрагмента полностью забетонированы и облицованы. Также забетонированы 38 ступеней из 221, а ремонт восьми из них завершен полностью", — сообщили в примэрии.

Также проводятся и другие работы в рамках этого проекта, связанные с водопроводом, обрезкой деревьев и кустарников близ гранитной лестницы.

"Ремонтные работы гранитной лестницы в парке Валя Морилор начались в мае этого года и завершатся по плану в июле 2019-ого", — добавили в городской администрации.

Комсомольское озеро в городе Кишиневе
© Sputnik / Л. Мечетович
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Согласно решению муниципального совета, мэрия Кишинева берет на себя расходы в размере 5% от общей стоимости проекта по восстановлению гранитной лестницы, что составляет 945 тысяч леев, а также затраты на проектировку, техпомощь, работы по проведению экспертизы проектной и технологической документаций. На восстановление лестницы в кишиневском парке мэрия получила грант более чем в 18 миллионов 970 тысяч леев (порядка 920 тысяч евро). Решение о выделении гранта принято местными властями Бухареста.

Парк Валя Морилор был заложен в 1950 годах. Тогда к озеру можно было попасть через центральный вход со стороны улицы Сергея Лазо, спустившись по каскадной лестнице. А ближе к 70-м годам прошлого века в парке появилась гранитная лестница у нового входа со стороны улицы Матеевича, то есть прямо напротив главного корпуса Молдавского государственного университета. Гранитная лестница насчитывает 218 ступеней, что больше, чем на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе (где ступеней 200, а 8 нижних ступеней позже вовсе были засыпаны).

Реставрация гранитной лестницы этого кишиневского парка не проводилась. Она находилась в бедственном положении.

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Теги:
ступени, ход ремонта, гранитная лестница, восстановление, ремонт, реконструкция, Валя Морилор, Кишинев


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