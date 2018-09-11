Шок: когда-то Центральный рынок Кишинева был больше, чем сейчас

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Оказывается, главная торговая территория молдавской столицы, Центральный рынок, когда-то занимал более обширную площадь, чем в наши дни.
О том, что этот базар распространялся на весь периметр нынешнего проспекта Штефана чел Маре, улиц армянской, Варлаама и Тигина, свидетельствует старинная фотография межвоенного периода. На снимке мы видим, как в 1940 году, еще до освобождения Бессарабии от румынской администрации, выглядела фасадная часть центрального проспекта, тогда улицы Александру чел Бун рядом с улицей Болгарской.
Вход на Центральный рынок Кишинева может стать платным >>>
Запечатлены магазины и лавки с вывесками на румынском языке, а люди на покрытой снегом улице с интересом позируют фотографу.
Все эти заведения были частью Нового базара — так назывался тогда Центральный рынок.
А на этом снимке — близлежащая часть улицы Александру чел Бун, рядом со зданием знаменитой аптеки Когана, которое до наших дней не сохранилось.
Нынешний Центральный рынок был основан в 1825 году.
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