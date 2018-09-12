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Школьники среди учебников

В Молдове детей не впускают в школы из-за отсутствия прививок

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi
Общество
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Около 4 тысяч детей по всей стране временно отстранены от занятий из-за отсутствия прививки против кори.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik, Ольга Паскару. В настоящее время в образовательных учреждениях проходят профилактические мероприятия в связи со вспышкой кори.

Медсестра одной из поликлиник
© Sputnik / Николай Хижняк
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Учащиеся без прививок от этой болезни временно отстранены от занятий. Их количество составляет 3631 человек. Всего корью в Молдове в настоящее время болеют 97 человек. Об этом агентству Sputnik Молдова сообщил руководитель управления доуниверситетского образования профильного министерства Валентин Круду.

"Есть совместный приказ с министерством здравоохранения, согласно которому мы обязаны не допускать детей в учебные заведения без прививок. Если кому-то кажется, что к этой проблеме мы должны относиться с меньшей ответственностью, то они не правы. Есть списки с указанием фамилий детей, которые не были привиты. Поэтому наши учебные заведения обязаны вместе с профильными  структурами на местах решать эту проблему", — отметил Круду.

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Всего, по данным министерства образования, культуры и исследований, 5421 ученик в образовательных учреждениях страны нуждается в прививках.

По словам Валентина Круду, с началом учебного года уже были привиты 1844 ребенка. Эти дети сейчас отстранены от занятий, так как до 15 дней после прививки они должны находиться под наблюдением. 1790 человек от прививок отказались, в основном это представители других религий. 

Поэтому на настоящий момент временно отстранены от занятий 3631 учащийся.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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"Из 335 тысяч школьников и 150 тысяч воспитанников детских садов в процентном соотношении это получается менее 1% детей, которым мы должны уделить внимание", — рассказал Круду.

Валентин Круду заверил, что ситуация с вакцинацией в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях страны  находится под контролем.

"Мы будем пытаться достучаться до каждой семьи для того, чтобы объяснить, насколько это важно вакцинироваться, находясь в коллективе, где по 30-35 детей.  Кроме того, привитых детей тоже могут возмущать не привитые дети. Речь идет также о наших педагогах и воспитателях, которые работают с детьми. В их возрасте болезнь протекает намного сложнее. Есть дети, у которых по разным причинам есть запрет на эту вакцинацию, эти случаи будут решаться индивидуально медиками", — заключил Круду.

Вирус кори уже выявлен в районах Чадыр-Лунга (147), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (8), Окница (7), Ниспорены (4), Хынчешты и Кишинев (по 1). На всей территории страны сохраняется "оранжевый код" в связи с рисками распространения этого заболевания.

Работа лаборатории
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ранее в Минздраве сообщили, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

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Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

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Теги:
корь, школа, Молдова, Общество


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