В Молдове начнут массово ремонтировать дороги

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Еще два участка национальных дорог Молдовы планируют отремонтировать в ближайшие три года. Это предусматривают контракты, подписанные между Государственной администрацией дорог и турецкой компанией ONUR. Речь идет об участке М3 Порумбрень-Чимишлия, расположенном на трассе Кишинев-Джурджулешть и объездной дороге вокруг Комрата.
Общая протяженность подлежащих ремонту дорог составляет 37,3 километра. Как сообщил после церемонии подписания контрактов министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, реабилитация 19-ти километрового участка Порумбрень-Чимишлия обойдется в 29 миллионов 900 тысяч евро, а ремонт 18-ти километров объездной вокруг Комрата будет стоить почти 29 миллионов 500 тысяч. Финансовую помощь по реализации проекта молдавскому правительству предоставляет Европейский банк реконструкции и развития. Министр экономики пояснил, что данные участки дорог имеют стратегическое значение для молдавской экономики.
"Неоднократно посещал порт в Джурджулешть и знаю, как сильно ждут реализации инфраструктурных проектов как местные жители, так и экономические агенты. На встречах с предпринимателями мы говорили о том, что по окончанию строительства дорог, у них сократятся затраты на транспортировку и сроки доставки товара", — пояснил Габурич.
Также глава ведомства напомнил, что в свободной экономической зоне Комрата с начала 2019-го года будет запущено производство, в рамках которого задействуют порядка одной тысячи работников, поэтому необходимость в обновленной объездной дороге становится еще более явной.
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Прием заявок на участие в тендере по строительству этих двух участков был объявлен в апреле текущего года. Компанию подрядчика выбирали, исходя из финансового состояния, опыта работы и наличия оборудования.
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