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Праздничные мероприятия в Единцах

В Единцах состоялось торжество с участием ветеранов Афганистана

© Facebook / Consiliul Raional Edinet
Общество
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О деятельности "афганцев", живущих в Единцах, корреспонденту Sputnik рассказал председатель районной организации Виталий Куцей.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Ветераны войны в Афганистане приняли участие в мероприятиях, посвященных 27-летию с момента создания Национальной армии Молдовы.

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Единецкого района полковник Виталий Куцей, тожественная церемония проходила в центре города Единцы.

"Гости мероприятия, среди которых министр обороны Еуджен Стурза и советник премьер-министра, ветеран Афганистана генерал Ион Коропчан, возложили цветы к мемориалу "Сыновьям Родины — слава" и вручили награды за заслуги некоторым военнослужащим, включая отставников", — рассказал Куцей.

По его словам, в программу празднеств вошли мини-парад армейских подразделений, показательные выступления батальона спецназа "Фулджер" и батальона охраны, а также выступление военного оркестра бригады "Молдова".

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© Photo : Михаил Мокан
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Монумент "Сыновьям Родины — слава" был открыт в Единцах, в местном центральном парке, в мае 2017 года на средства местных властей и ветеранов Афганистана. Инициаторами создания монумента выступили "афганцы" района.

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"Из Единецкого района в Афганистан попали 242 человека, из них 197 ветеранов проживают в настоящее время на своей малой родине. Четверо из них — инвалиды войны, еще восемь наших товарищей по оружию получили инвалидность после демобилизации", — рассказал Куцей.

Он добавил, что пять выходцев из Единецкого района погибли Афганистане, 18 ветеранов умерли после "командировки".

"Мы стараемся активно участвовать в общественной жизни нашего города и района — это сплачивает и нас самих. С 2015 года по инициативе СВВА Единецкого района шестого мая, в день св. Георгия Победоносца, проводится акция "Марш ветеранов — вестник Мира", в котором участвуют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, участники вооруженного конфликта на Днестре, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подразделения Национальной армии и войск карабинеров", — рассказал Куцей.

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По его словам, в учебных заведениях района проводятся "Уроки мужества" с участием воинов — интернационалистов, публикуются статьи в средствах массовой информации, на местном телевидении вышли телепередачи патриотического направления с участием ветеранов войны в Афганистане, членов семей погибших воинов, призывной молодежи, представителей гражданского общества. Ежегодно проводится военно-спортивная игра "На родных просторах" по аналогу "Зарницы" и "Орленка", проходит турнир по волейболу "Патриот".

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Теги:
афганцы, СВВА РМ, Национальная армия, Виталий Куцей, Единцы


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