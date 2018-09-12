Что делать, если задержали или отменили рейс: в правительстве дали ответ

Как поступить пассажиру, если авиарейс задерживается или его вовсе отменили: куда обращаться пострадавшей стороне, и кто будет разбираться с авиаперевозчиком?

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Разбираться с проблемами, в том числе связанными с отменой или задержкой авиарейсов, теперь будет Орган гражданской авиации вместо Агентства по защите прав потребителей. Кабинет министров утвердил в среду изменения в положение о компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов.

"В случае возникновения проблем, появившихся в момент путешествия на самолете, пассажиры смогут воспользоваться помощью, обратившись напрямую в Орган гражданской авиации", — сообщили в пресс-службе правительства.

Документ предусматривает передачу обязанностей по защите прав потребителей в области воздушных перевозок от профильного агентства непосредственно Органу гражданской авиации. Таким образом, полагают в правительстве, удастся повысить защиту пассажиров, так как помощь будет предоставляться непосредственно учреждением с функциями контроля и наблюдения в области гражданской авиации.