Врачи-рвачи, или Как бороться с коррупционерами в белых халатах

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Правительство Молдовы предлагает новые решения по предупреждению и борьбе со взяточничеством в системе здравоохранения. Меры включены в план антикоррупционных действий в этой сфере и в план обязательного обеспечения медицинской помощи на 2018-2020 годы, который члены кабинета министров страны утвердили на заседании в среду.
Реализация положений документа направлена на то, чтобы препятствовать участию медицинского персонала в коррупционных действиях, а также на прозрачную работу медицинских учреждений.
В этом смысле предлагается усилить диалог с гражданами, чтобы побудить их заявлять о случаях взяточничества в системе здравоохранения. Для лучшего мониторинга качества оказываемых услуг на web-странице медучреждений будет работать автоматизированная система учета электронных рекламаций (e-claims).
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Ранее Молдову сотрясли сразу несколько громких скандалов, связанных с коррупцией в системе здравоохранения. В частности, были задержаны руководители и персонал нескольких отделений больниц республиканского уровня.
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