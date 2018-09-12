Медленно, но верно - в Молдове падает уровень безработицы

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. В Молдове к концу второго квартала 2018 года число трудоустроенных жителей составило миллион 343 тысячи человек.

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Как сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ), таким образом, доля занятого населения в стране увеличилась почти на 6% по сравнению с показателями первых двух кварталов 2017 года. Тогда трудоустроенными в стране были миллион 270 тысяч человек.

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Если говорить точнее, то нынешние цифры — показатель самого высокого в Молдове роста числа трудоустроенных лиц за последние шесть лет. Например, в 2013 году было зафиксировано лишь незначительное увеличение, на 1,5%. А в 2017 году, в целом, показатель занятого населения в республике переживал спад в 2,9%.

Тенденция к увеличению уровня занятости также была зарегистрирована для населения в возрасте 15 лет и старше (+ 2,5%). Область, в которой работает большинство людей, — сельскохозяйственный сектор. Количество работников в этой сфере выросло более чем на 95 тысяч человек и достигло 537,4 тысячи человек (свыше +5%).

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"Надеюсь, что за улучшением этих показателей последует и увеличение уровня доходов в соответствующих сферах деятельности, и в то же время появятся предпосылки для повышения заработной платы работников. Необходимо обеспечить устойчивость уровня занятости населения, зарегистрированного во втором квартале этого года, чтобы рост показателей не являлся сезонным, а постоянным", — отметил руководитель департамента социально-экономической защиты НКПМ Серджиу Юрку.

По данным Международного бюро труда, к концу второго квартала число безработных в Молдове составляло около 40 тысяч человек, то есть, число людей без рабочих мест сократилось на 10,5%.

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Но данным Национального бюро статистики, уровень неофициального труда в Молдове во втором квартале 2018 года был на уровне 6,6%, практически на том же уровне, что и за аналогичный период 2017-го.

В настоящее время средний уровень безработицы в мире составляет 5,6%. В Германии, самой сильной европейской экономике, этот показатель, например, — на отметке в 5,8%.