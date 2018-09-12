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Тирасполь

В Приднестровье может появиться парк в честь Екатерины II

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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В администрации одного из приднестровских городов рассказали о том, что планируется разместить в парке.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Руководитель тираспольской администрации Олег Довгопол сообщил лидеру ПМР Вадиму Красносельскому о планах открыть в центральной части города Екатерининский парк. Об этом в среду сообщили в пресс-службе приднестровского лидера. 

Логотип ОБСЕ
© Photo : OSCE / Curtis Budden
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Уточняется, что уже разработан план благоустройства парка, который будет включать сквер де Волана и площадь Суворова. Планируется также создать разнопрофильные зоны отдыха для различных возрастных категорий граждан, разместить сценические, детские и спортивные площадки, фонтаны, гроты, кафе, а в центральной части сквера де Волана — установить памятник Екатерине II, который будет виден из любой точки парка.

Красносельский считает очень символичным то, что будущий парк будет носить имя российской императрицы, подписавшей указ об основании Тирасполя.

"Важно, что разработчики уловили суть будущего парка. Впереди большой объем работ, выполнение которых займет несколько лет. Уверен, что по ходу реализации проекта вы найдете немало единомышленников", – заявил Красносельский.

Город Тирасполь основан в 1792 году рядом с крепостью Срединной, построенной русскими солдатами.

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Теги:
парк, Вадим Красносельский, Олег Довгопол, Екатерина 2, Приднестровье, Тирасполь


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