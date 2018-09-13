Пока все спали: Путин прибыл на учения "Восток-2018", а в ЕС хотят отменить сезонное время

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Европейская комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, однако каждая страна может этот вопрос решать самостоятельно.

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Согласно предложениям Еврокомиссии, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе.

В плане подчеркивается, что соседние страны должны принимать решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 — до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Путин прибыл на учения "Восток-2018"

Президент России Владимир Путин прибыл на учения "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол и уже наблюдает за ходом их выполнения, по сценарию маневров российские вооруженные силы отражают нападение, в ходе учений будут использованы комплексы "Искандер-М".

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

Воинские формирования ВС РФ, китайской и монгольской армий отработают действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил, отмечает РИА Новости.

В православном храме в Токио впервые за 90 лет поднимут колокола

Впервые с 1928 года в православном храме Токио — в Воскресенском соборе — начался подъем колоколов, сообщил архимандрит Герасим (Шевцов).

"В последний раз колокола на храм поднимали ровно 90 лет назад. Во время сильного землетрясения в 1923 году храм сильно пострадал, колокольня рухнула, и все колокола погибли. После того как храм был восстановлен, один колокол для новой колокольни привезли из церкви в Хакодате, он был отлит в Москве в 1884 году, а пять отлиты в Польше 14 сентября 1928 года", — рассказал архимандрит Герасим.

Всего будут поднимать 11 новых колоколов, пишет РИА Новости.