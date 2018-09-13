10:05 13 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD16.78
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Часы

Пока все спали: Путин прибыл на учения "Восток-2018", а в ЕС хотят отменить сезонное время

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (89)
244 0 0

События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Европейская комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, однако каждая страна может этот вопрос решать самостоятельно. 

Антибиотики
© Sputnik / А. Корнющенко
Какой сегодня праздник: 13 сентября

Согласно предложениям Еврокомиссии, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе.

В плане подчеркивается, что соседние страны должны принимать решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 — до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Путин прибыл на учения "Восток-2018"

Президент России Владимир Путин прибыл на учения "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол и уже наблюдает за ходом их выполнения, по сценарию маневров российские вооруженные силы отражают нападение, в ходе учений будут использованы комплексы "Искандер-М". 

В России стартовали масштабные учения «Восток - 2018»
Минобороны РФ
В России стартовали масштабные учения "Восток - 2018" - видео

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

Воинские формирования ВС РФ, китайской и монгольской армий отработают действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил, отмечает РИА Новости.

В православном храме в Токио впервые за 90 лет поднимут колокола

Впервые с 1928 года в православном храме Токио — в Воскресенском соборе — начался подъем колоколов, сообщил архимандрит Герасим (Шевцов).

"В последний раз колокола на храм поднимали ровно 90 лет назад. Во время сильного землетрясения в 1923 году храм сильно пострадал, колокольня рухнула, и все колокола погибли. После того как храм был восстановлен, один колокол для новой колокольни привезли из церкви в Хакодате, он был отлит в Москве в 1884 году, а пять отлиты в Польше 14 сентября 1928 года", — рассказал архимандрит Герасим.
Всего будут поднимать 11 новых колоколов, пишет РИА Новости. 

Тема:
Самое интересное за ночь (89)

По теме

Эхо войны - саперы Молдовы продолжают спасать граждан от грозных находок
На дороге: в Тирасполе погиб девятилетний ребенок
Путин высказался о подозреваемых в деле Скрипалей
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Европа, Россия, Общество


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Флаг Эстонии на башне Длинный Герман
    Ядерный нейтралитет

    Общественные активисты предлагают разместить на территории Эстонии ядерное оружие, чтобы обеспечить абсолютный нейтралитет республики.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • Глава МВД Грузии Георгий Гахария
    Вор должен сидеть!

    Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария рассказал, как власти республики борются с ворами в законе.

  • В Абхазии в ночных условиях РСЗО Град и бомбардировщики Су-25 ЮВО уничтожили заглубленные штабы боевиков на учениях
    Сирийский опыт

    Российские военные уничтожили "боевиков" на полигоне "Цабал" в Абхазии – при выполнении задачи использовался опыт боевых действий в Сирии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Белорусы идут в атаку
Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций
Лига Наций: встреча Молдовы и Белоруссии закончилась ничейным результатом
Тренеры сборных Молдовы и Белоруссии рассказали об итогах матча в Лиге наций
Санкции против России и международная торговля
Санкции против России: кто на самом деле проиграл

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться