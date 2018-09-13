С легкой руки: что будет с кукурузой, которую посеяли Додон и Лукашенко

Ежегодно институт "Порумбень" подготавливает для своих партнеров около 3-4 тонн гибридных семян, в том числе и совместно выведенного сорта Беларусь-Молдова.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Кукуруза, которую посеяли в апреле этого года глава Республики Молдова Игорь Додон и президент Белоруссии Александр Лукашенко, уже созрела и в ближайшее время будет собрана. По предварительным оценкам специалистов научно-исследовательского института "Порумбень", урожай будет богатым.

"Данный гибрид имеет потенциально высокую урожайность – при орошении до 190 центнеров. На данном участке, по предварительным подсчетам, будет примерно 100 центнеров. Это хороший урожай, если учитывать, что в среднем по годам мы получаем 36-40 центнеров с гектара", — заявил заместитель директора по науке Василий Матичук.

Матичук также рассказал, что институт "Порумбень" сотрудничает с белорусской стороной порядка двадцати лет.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кукурузу, засеянную Лукашенко, отправят в Беларусь

Ученые из двух стран создали совместный гибрид кукурузы и назвали его Беларусь-Молдова. Ежегодно институт "Порумбень" подготавливает для своих партнеров около3-4 тонн гибридных семян, в том числе и совместно выведенного сорта.

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Более того, каждый гибрид предназначен для определенного региона Беларуси.

"Белорусские условия более северные. Поэтому они покупают у нас готовые семена кукурузы для того, чтобы получить силос. Она там не созревает, но на силос как раз достигает технической зрелости", — пояснил Матичук.

На данный момент специалисты института "Порумбень" изучают возможность создания морозостойких гибридов кукурузы для того, чтобы белорусская сторона могла получать не только урожай силоса, но и зерна. Как пояснил заместитель директора по науке, такую кукурузу можно будет применять в качестве корма в птицеводстве.

Кукуруза, которую посеяли президенты Лукашенко и Додон останется в Молдове для внутренних нужд.