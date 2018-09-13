Дорогу трудовым мигрантам: иностранцам будет легче легализоваться в Молдове

Серия законодательных поправок упрощает прием иностранцев на сезонные работы и облегчает получение права на проживание для тех, кто открывает бизнес в нашей стране.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Правительство Молдовы намерено облегчить процедуру въезда в страну и получения документов на длительное пребывание зарубежным инвесторам и трудовым мигрантам. Соответствующие поправки в законодательство утвердил кабинет министров на очередном заседании в среду.

Согласно нововведениям, запрашивать право на проживание в Молдове с рабочей целью смогут не только представители юридических лиц. Такую возможность также предоставят физическим лицам, которые намерены заняться предпринимательской деятельностью в нашей стране.

В частности, закрепиться в Молдове на два года смогут иностранцы, вложившие в местный бизнес от 60 до 200 средних зарплат, и создавшие не менее четырех рабочих мест со средней зарплатой по стране. Легализацию на более длительный срок получат те, кто вложил еще больше средств и создал еще больше вакансий. Одновременно власти сократили количество документов для подачи в соответствующие органы Молдовы с 10-ти до 6-ти.

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Кроме того, иностранцы, приехавшие в Молдову по краткосрочной визе, смогут запросить долгосрочную на месте, не выезжая за пределы страны, как это происходит сейчас.

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Еще одна законодательная поправка связана с упрощением процедуры найма иностранцев на сезонные работы: теперь в этой области будет меньше волокиты.