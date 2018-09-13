Кто не успел, тому прощается: платить штрафы и пеню уже не придется

Вместе со вступлением в силу закона о налоговом стимулировании считаются аннулированными суммы штрафов и пени, которые должны уплатить налогоплательщики.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Штрафы, уплачиваемые в бюджет, и пеня, начисленная за несвоевременное внесение платежей, администрируемых Налоговой и Таможенной службами, а также Национальной кассой социального страхования, аннулируются.

Это предусматривает закон о добровольном декларировании и налоговом стимулировании, который вступил в силу 17 августа.

В тексте документа указано, что "аннулируются суммы, отраженные в системе учета Государственной налоговой службы, в виде штрафов, уплачиваемых в государственный бюджет, или фонды обязательного медицинского страхования, и пеней, начисленных за несвоевременное внесение в государственный бюджет или фонды обязательного медицинского страхования налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе по отчислениям в местные бюджеты государственных налогов и сборов согласно процентным ставкам, установленным действующим законодательством, не погашенных на дату введения в действие настоящего закона, в том числе отсроченных, рассроченных или находящихся на специальном учете в соответствии с действующим законодательством".

Экономист: вырастет ли зарплата у молдаван после "налоговой революции">>>

Условие заключается в том, что субъекты налогового стимулирования "должны внести в госбюджет или фонды обязательного медстрахования до 20 декабря 2018 года включительно основные платежи по администрируемым Государственной налоговой службой налогам, сборам и другим платежам, в том числе по отчислениям в местные бюджеты государственных налогов и сборов согласно процентным ставкам, установленным действующим законодательством".