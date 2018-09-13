Новые штрафы для молдавских водителей: наказание ужесточат

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Скоро в Молдове штраф за превышение скорости на дорогах страны достигнет 1800 леев (почти 100 евро), а за вождение в нетрезвом виде — 25 тысяч (более 1000 евро). Такие поправки будут опубликованы в Официальном мониторе страны в пятницу, 14 сентября, сообщает агентство Молдпрес, которое издает соответствующий официальный вестник.
Кроме денежного штрафа, водители-нарушители могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. Например, им грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 40 до 60 часов с лишением прав на срок от шести месяцев до одного года.
В Молдове водителей-нарушителей обяжут работать на кладбище или в морге>>>
Если водитель скроется с места ДТП, то будет оштрафован и лишен прав на срок от шести месяцев до одного года. Также ему грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 20 до 40 часов или арест за правонарушение на срок от семи до десяти ней.
Поправки вступят в силу через три месяца с момента публикации соответствующего постановления.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.