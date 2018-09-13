Власти Кишинева решили радикально изменить облик центра города

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Кишиневские власти расчищают центр столицы от киосков и ларьков, которые с легкой руки бывшего примара (мэра) Дорина Киртоакэ разрослись в городе, как грибы после дождя. Правда, демонтаж касается лишь тех торговых точек, которые заброшены или были установлены с нарушениями. Всего с начала года в этом секторе города демонтировано и вывезено 108 уличных торговых единиц. Речь идет о киосках, ларьках, мобильных точках продаж, холодильниках, террасах и многом другом.

"В ближайший период планируется эвакуировать еще 15 заброшенных киосков и мобильных торговых точек", — отметили в примэрии (мэрии).

С начала года претором центрального сектора столицы выдано 27 распоряжений о сносе незаконных построек и демонтаже рекламных щитов и конструкций, которые блокировали подъездные пути.

Ранее столичные власти решили, что не работающие киоски или торговые точки с недействительным разрешением на работе, а также рекламные щиты с истекшими разрешениями будут демонтированы и вывезены.