Молдавский МИД сделал предупреждение для тех, кто планирует отдых в Греции

Власти Республики Молдова предупреждают о рисках путешествий в Грецию в ближайшее время: с чем это связано?

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Граждане Молдовы, которые планируют отдохнуть в ближайшее время в Греции, должны учитывать, что в некоторых регионах этой страны объявлен четвертый уровень пожароопасности. Об этом предупреждает министерство иностранных дел и европейской интеграции страны.

"Посольство Республики Молдова в Греции доводит до сведения молдавских граждан, которые находятся там или планируют поездку в эту страну, что, по данным местной гражданской защиты, начиная с 12 сентября 2018 года сохраняется повышенный риск пожаров — четвертый уровень по пятибалльной шкале — на островах: Хиос, Самос, Икария, Родос, Кос и Калимнос", — отметили в министерстве.

Граждане Молдовы, находящиеся в Греции и столкнувшиеся с трудностями, могут позвонить на горячую линию посольства республики в этой стране по телефону +30 699 793 9458.

Чудо в Греции: иконы спасли дом от пожара — видео>>>

В конце июля этого года в Греции бушевали сильные лесные пожары, которые унесли жизни десятков человек, сотни получили травмы. Самая тяжелая ситуация была в регионе Аттики. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.