Корь в Молдове - страшные цифры и признания чиновников

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. В Молдове в течение 2018 года зарегистрирован 281 случай заболевания корью — такие данные на момент 12 сентября опубликовало Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

© Sputnik / Osmatesco Врач: почему родители обязаны делать детям прививки от кори

Языком цифр

В ведомстве напомнили, что пик новых случаев заболевания был в августе, когда зарегистрировали 239 пациентов.

С первого по 10 сентября корью заразились, по официальным данным, еще пять человек, еще четверо (с неподтвержденным диагнозом) остаются под наблюдением. Последний на данный момент новый случай заболевания корью зарегистрирован седьмого сентября.

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Названы территории, где отмечены вспышки кори, — 147 случаев в Чадыр-Лунгском районе, 34 — в Вулканештском, 20 в Унгенском, 12 в Тараклийском, 10 в Кагульском, восемь в Кантемирском, семь в Окницком, четыре в Ниспоренском, один в Хынчештском районе и один в Кишиневе.

© Sputnik / Александр Кондратюк Первый ребенок заразился корью в Кишиневе, в стране уже 273 случая инфекции

В связи с распространением кори в Молдове сохраняется оранжевый код опасности.

До свиданья, школа!

В связи со столь опасной ситуацией 4935 учеников начальных, средних и старших классов не могут посещать школу, так как не получили вакцины против кори. Из числа этих детей 1941 человек недавно был вакцинирован, но должен находиться дома в течение 15 дней.

СМИ отмечают, что 2477 родителей отказываются делать прививки детям по разным причинам, в том числе и религиозного характера. Хотя, несмотря на то, что невакцинированным детям запрещено посещать школу, в Министерстве образования, культуры и исследований не могут сказать точно, соблюдается ли это предписание на местах, поскольку законные рычаги полного контроля ситуации отсутствуют, сообщает местная пресса.

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"Есть совместный приказ с министерством здравоохранения, согласно которому мы обязаны не допускать детей в учебные заведения без прививок. Если кому-то кажется, что к этой проблеме мы должны относиться с меньшей ответственностью, то они не правы. Есть списки с указанием фамилий детей, которые не были привиты. Поэтому наши учебные заведения обязаны вместе с профильными структурами на местах решать эту проблему", — отметил руководитель управления доуниверситетского образования Министерства образования культуры и исследований Валентин Круду.

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Согласно докладу, представленному Министерством образования, большинство детей, не получивших вакцину против кори, находятся в Новоаненском районе. В Кишиневе не было вакцинировано 890 детей, 811 детей в Бельцах, 328 детей в Кагульском района, 310 в Сынжерейском и 168 в Хынчештском районе. Наименьшее количество невакцинированных детей находится в Тараклийском районе — всего три ребенка.

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Начало проблемы

Ранее в Минздраве сообщили, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

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Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который отдыхал на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.