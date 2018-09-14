Участники Курской битвы встретились в Кишиневе с жаждущими правды

В Кишиневе чествовали участников Битвы под Курском, также состоялось открытие выставки, посвященной этому героическому сражению Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Встреча, посвященная 75-й годовщине победы Красной армии в Курской битве, и открытие выставки "От Курска до Кишинева", состоялась в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры.

Организаторами выступили Русская община Республики Молдова и Русский историко-патриотический клуб при поддержке представительства Россотрудничества.

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов рассказал о праздновании в России юбилейной даты 75-летия со дня окончания Курской битвы.

"Из Молдовы на празднования в Курск были приглашены пять человек. К сожалению, наши ветераны не смогли присутствовать на этом торжестве, но сегодня с нами один из них — легендарный полковник Павел Васильевич Гладков, наш большой друг, постоянный участник историко-патриотических мероприятий", — отметил Давыдов.

Он тепло поздравил также и участника Курской битвы и ветерана Великой Отечественной войны Василия Михайловича Рвачева и вручил обоим ветеранам подарки от Посольства России и представительства Россотрудничества. Остальным участникам сражения под Курском подарки будут вручены на дому.

Эмоционально и ярко об одном дне Курской битвы — 17 июля 1943 года, о недопустимости фальсификации событий Великой Отечественной войны рассказал участник событий, гвардии полковник Павел Васильевич Гладков. Рассказ ветерана произвел большое впечатление на присутствующих, особенно на молодежь.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович провел экскурсию по выставке "От Курска до Кишинева", основу которой составили фотографии, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны и архивные фото военно-исторического сайта "Военный альбом".

"В Курской битве — одном из самых ключевых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, длившемся почти 50 дней, сошлись почти четыре миллиона человек, десятки тысяч танков, орудий и самолетов с обеих сторон. Среди двух миллионов советских солдат — выходцы из Молдавии. После презентации в РЦНК выставка будет передана Национальному Координационному Комитету "Победа" для демонстрации в учебных заведениях Кишинева и регионах республики", — Сообщил Петрович корреспонденту Sputnik.