Такого в Молдове не было никогда: Кишинев сегодня преобразится

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Всемирный конгресс семей пройдет в Кишиневе с 14 по 16 сентября 2018 года.
Мероприятие курирует лично президент Молдовы Игорь Додон. Подобное мероприятие состоится в столице нашей страны впервые после того, как оно прошло во многих крупнейших городах Европы, Америки, Австралии.
"В мероприятии примут участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества, академических кругов, формальных и неформальных групп и т.д.", — ранее рассказал президент Молдовы Игорь Додон.
Среди приглашенных гостей — Протоиерей Дмитрий Смирнов (официальный представитель Патриарха Кирилла и РПЦ), Ольга Епифанова (заместитель председателя Госдумы РФ), Леван Васадзе (бизнесмен из Грузии), принц Louis de Bourbon (Франция), Allan Carlson (представитель Северной Америки) и другие.
По словам главы государства, "все они объединят усилия для достижения одной цели и ряда важных задач как на региональном, так и на глобальном уровне — поиск лучших решений для укрепления института семьи, преодоления демографических кризисов во многих странах мира, продвижения лучших методик в системе образования, а также в социально-экономической сфере с целью укрепления семьи как основы общества".
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"Абсолютно убежден в том, что будут найдены наилучшие способы решения проблем в этой сфере, в том числе для Республики Молдова. Мы преодолеем все трудности, с которыми сталкиваемся в настоящее время. Уверен, мы добьемся успеха!", — заключил молдавский лидер.
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