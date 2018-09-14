16:47 14 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Ребенок

Как Молдова превращается в страну разбитых семей и сирот

CC0 / Pixabay / 3938030
Общество
Получить короткую ссылку
54910

Демографическая катастрофа в республике усугубляется с каждым днем: что спасет страну от социального бедствия?

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Каждый день из Молдовы официально уезжают 106 человек. За последние 27 лет по разным причинам республика потеряла порядка одной трети населения, а по прогнозам демографов до 2050 года численность граждан нашей страны может сократиться еще на миллион человек, заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу на Всемирном конгрессе семей, который проходит в эти дни в Кишиневе.

Трудовые мигранты
© Sputnik / Alexey Kudenko
Одинокие, но с игрушками: как живут дети трудовых мигрантов из Молдовы

В мероприятии, которое впервые проходит в нашей республике, принимают участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества, академических кругов, формальных и неформальных групп и т.д.

Страна разбитых семей и сирот

Додон отметил специфические проблемы, которые представляют опасность для института семьи в Республике Молдова.

Современное рабство: как мигранты бросают детей и бесследно исчезают>>>

"В основном, это связано с кризисом в экономике и крайне низким уровнем жизни. Многие сограждане, не находя в стране высокооплачиваемую работу, вынуждены искать заработок за границей. В результате семьи распадаются, супруги не видятся, дети остаются на попечении дедушек и бабушек, становясь по факту социальными сиротами при живых родителях", — сказал Додон на открытии конгресса.

По его мнению, из-за финансовой нестабильности многие молодые люди в Молдове не спешат обзаводиться детьми, достаточно большой процент решаются прервать беременность, не задумываясь о последствиях этого шага.

Чуждые ценности

Молдавский лидер обратил внимание на то, что в стране существует пропаганда феноменов, которые оскорбляют общественные ценности.

Семья
CC0 / geralt
Зачем Молдове навязывают содомский грех, или Как стране защитить традиционные ценности

"Уверен, что подобной пропаганды не должно быть в Молдове. Проведение фестивалей сексуальных меньшинств, а также других мероприятий, которые распространяют аморальные принципы, должны строго осуждаться, возможно, даже находиться за пределами закона", — отметил Додон.

Статистика, от которой мурашки по коже

Глава республики обратил внимание на широко распространенные процессы депопуляции в стране. В 2018 году, согласно официальным данным, в первый класс в нашей стране пошли всего порядка 30 тысяч детей. Всего несколько лет назад первоклашек было на четверть больше. К слову, число студентов в этом году сократилось на 30% в сравнении с данными пятилетней давности.

К 2050 году Молдова потеряет 51% населения — такая вот "история успеха">>>

"Каждый день из Республики Молдовы официально уезжают 106 человек. За последние 27 лет независимости по разным причинам страна потеряла порядка трети населения, то есть 1,5 миллиона граждан. Согласно последним демографическим прогнозам, численность населения Республики Молдова сократится на миллион человек до 2050 года, то есть страна потеряет еще одну треть граждан", — подчеркнул Додон.

Владимир Блажко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Блажко: скоро в Молдове "вымрут" десятки населенных пунктов

По его словам, если принять во внимание последние тенденции в стране, то произойдет гораздо быстрее — за десять-двадцать лет. Президент Молдовы отметил, что это катастрофа и проблема номер один для страны.

Объективная реальность: население Молдовы сокращается, нас все меньше>>>

Что делать?

Молдавский лидер считает, что в первую очередь необходимо изменить отношение к институту семьи и к проблемам, которые он обозначил.

"В этих целях философия, которая касается консолидации института семьи, основанной на традиционных семейных ценностях, должна стать альтернативой антисемейной идеологии, которая так активно продвигается. Наш призыва заключается в том, чтобы каждый рожденный ребенок рос и воспитывался только в семье. А семья — это союз исключительно между женщиной и мужчиной, матерью и отцом", — добавил Додон.

Население постсоветских стран прогноз ООН
© Sputnik /
Население постсоветских стран - прогноз ООН

Он отметил о готовности предложить комплексную национальную программу поддержки семьи и продвижения семейных ценностей в обществе. К реализации этой программы будут привлечены учебные и дошкольные заведения, социальные службы, творческие союзы, православная церковь и другие религиозные организации, гражданское общество, средства массовой информации. По его мнению, широкая программа социальной защиты семьи должна включать в себя увеличение декретного отпуска, увеличение материнского капитала, выплаты "семейных зарплат" одному из родителей, создание надлежащих условий для успешного совмещения женщиной работы и воспитания детей.

Год семьи в Молдове

Глава республики рассказал, что принял решение объявить следующий 2019 Годом семьи.

Численность населения Молдовы по районам>>>

"Для консолидации общества вокруг всеобъемлющей программы поддержки семьи, материнства и детства как основы будущего нашего государства — Республики Молдова, я официально объявляю 2019 год в нашей стране Годом семьи. Мы направим максимум усилий, в том числе через государственную политику в этой области, на объединение всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради достижения главной цели — укрепления института семьи", — сказал Додон.

По теме

Три причины старения населения Молдовы
Нацбюро статистики: почти половина населения Молдовы не хочет работать
Галиев: отток населения в ЕС из Молдовы и Украины стал фатальным
Как можно остановить исход населения из Молдовы
Теги:
население, кризис, семья, дети, мигранты, проблемы, Игорь Додон, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Школьный коридор
    Не все дома

    Директор Рижской основной школы рассказала об учителях с психическими заболеваниями в латвийских учебных заведениях.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    "Правильные" новости

    В Литве начинается бесплатная ретрансляция телеканала на русском языке, созданном при поддержке США.

  • Семинар Независимость: 30 лет спустя
    Что-то пошло не так

    Участники семинара "Независимость: 30 лет спустя" объяснили, почему Эстонская Республика на заре восстановления независимости выбрала неверный путь.

  • Каспийское море
    На дне

    Россия не собирается прокладывать магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря, заявил российский дипломат.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент и Первая леди США Дональд и Меланья Трамп перед ужином стран-партнеров НАТО (11 июля 2018). Брюссель
    Не надо драмы!

    СМИ сообщают, что намечавшаяся встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится.

  • Олень
    Ловушка для оленя

    В казахстанском Павлодаре провели целую спецоперацию, чтобы вызволить марала, застрявшего между труб отопления.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018
"Восток-2018": президент России посетил масштабные военные учения
Кабан
Кабаниха поздоровалась с водителем в лесу - видео
Сколько студентов в Молдове
Молдова столкнулась с критической нехваткой студентов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться