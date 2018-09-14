Как Молдова превращается в страну разбитых семей и сирот

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Каждый день из Молдовы официально уезжают 106 человек. За последние 27 лет по разным причинам республика потеряла порядка одной трети населения, а по прогнозам демографов до 2050 года численность граждан нашей страны может сократиться еще на миллион человек, заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу на Всемирном конгрессе семей, который проходит в эти дни в Кишиневе.

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В мероприятии, которое впервые проходит в нашей республике, принимают участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители религиозных конфессий со всего мира, эксперты, представители гражданского общества, академических кругов, формальных и неформальных групп и т.д.

Страна разбитых семей и сирот

Додон отметил специфические проблемы, которые представляют опасность для института семьи в Республике Молдова.

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"В основном, это связано с кризисом в экономике и крайне низким уровнем жизни. Многие сограждане, не находя в стране высокооплачиваемую работу, вынуждены искать заработок за границей. В результате семьи распадаются, супруги не видятся, дети остаются на попечении дедушек и бабушек, становясь по факту социальными сиротами при живых родителях", — сказал Додон на открытии конгресса.

По его мнению, из-за финансовой нестабильности многие молодые люди в Молдове не спешат обзаводиться детьми, достаточно большой процент решаются прервать беременность, не задумываясь о последствиях этого шага.

Чуждые ценности

Молдавский лидер обратил внимание на то, что в стране существует пропаганда феноменов, которые оскорбляют общественные ценности.

"Уверен, что подобной пропаганды не должно быть в Молдове. Проведение фестивалей сексуальных меньшинств, а также других мероприятий, которые распространяют аморальные принципы, должны строго осуждаться, возможно, даже находиться за пределами закона", — отметил Додон.

Статистика, от которой мурашки по коже

Глава республики обратил внимание на широко распространенные процессы депопуляции в стране. В 2018 году, согласно официальным данным, в первый класс в нашей стране пошли всего порядка 30 тысяч детей. Всего несколько лет назад первоклашек было на четверть больше. К слову, число студентов в этом году сократилось на 30% в сравнении с данными пятилетней давности.

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"Каждый день из Республики Молдовы официально уезжают 106 человек. За последние 27 лет независимости по разным причинам страна потеряла порядка трети населения, то есть 1,5 миллиона граждан. Согласно последним демографическим прогнозам, численность населения Республики Молдова сократится на миллион человек до 2050 года, то есть страна потеряет еще одну треть граждан", — подчеркнул Додон.

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По его словам, если принять во внимание последние тенденции в стране, то произойдет гораздо быстрее — за десять-двадцать лет. Президент Молдовы отметил, что это катастрофа и проблема номер один для страны.

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Что делать?

Молдавский лидер считает, что в первую очередь необходимо изменить отношение к институту семьи и к проблемам, которые он обозначил.

"В этих целях философия, которая касается консолидации института семьи, основанной на традиционных семейных ценностях, должна стать альтернативой антисемейной идеологии, которая так активно продвигается. Наш призыва заключается в том, чтобы каждый рожденный ребенок рос и воспитывался только в семье. А семья — это союз исключительно между женщиной и мужчиной, матерью и отцом", — добавил Додон.

Он отметил о готовности предложить комплексную национальную программу поддержки семьи и продвижения семейных ценностей в обществе. К реализации этой программы будут привлечены учебные и дошкольные заведения, социальные службы, творческие союзы, православная церковь и другие религиозные организации, гражданское общество, средства массовой информации. По его мнению, широкая программа социальной защиты семьи должна включать в себя увеличение декретного отпуска, увеличение материнского капитала, выплаты "семейных зарплат" одному из родителей, создание надлежащих условий для успешного совмещения женщиной работы и воспитания детей.

Год семьи в Молдове

Глава республики рассказал, что принял решение объявить следующий 2019 Годом семьи.

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"Для консолидации общества вокруг всеобъемлющей программы поддержки семьи, материнства и детства как основы будущего нашего государства — Республики Молдова, я официально объявляю 2019 год в нашей стране Годом семьи. Мы направим максимум усилий, в том числе через государственную политику в этой области, на объединение всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради достижения главной цели — укрепления института семьи", — сказал Додон.