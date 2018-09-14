Зачем Молдове навязывают "голубизну", или как уберечь детей от аморальности

Событие, которое собрало тысячи гостей со всего мира, проходит в эти дни в Молдове: участники конгресса семей обсуждают роль семьи в обществе, риски, которые стоят перед институтом семьи, а также проблемы навязывания чуждых христианскому миру ценностей.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Всемирный конгресс семей впервые проходит в Кишиневе. В мероприятии принимают участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран мира, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители различных религиозных конфессий, эксперты, члены академических кругов, гражданского общества, формальных и неформальных групп и т.д.

Стоит отметить, что конгресс объединяет сотни организаций, десятки тысяч активистов и миллионы адептов по всей планете. За последние годы подобного рода мероприятия прошли во многих городах мира — Праге, Женеве, Варшаве, Амстердаме, Мадриде, Сиднее, Солт-Лейк-Сити, Тбилиси.

Форум в Кишиневе курирует лично президент страны Игорь Додон. Молдавский лидер в рамках приветственного слова отметил, что делегаты из десятков государств, представители христианских конфессий и других религий, приехали в столицу Молдовы, чтобы сказать свое слово по поводу одного из самых чувствительных вопросов этого времени.

Антисемейная идеология и другие угрозы институту семьи

Открыл Всемирный конгресс семей президент Молдовы Игорь Додон. В своем приветственном слове глава республики обратил внимание на то, что конгресс — одно из представительных международных объединений, которое выступает за защиту традиционных семейных ценностей.

© Facebook / Igor Dodon Igor și Galina Dodon, Congresul Mondial al Familiilor Moldova 2018

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"Семья — это самый важный социальный институт. Только в семье формируется человеческая личность, передается духовный, культурный и социальный опыт, накопленный предыдущими поколениями. Христиане называют семью маленькой церковью. И это правильно, потому что в семье человек получает истины о том, что — хорошо, а что — плохо, об окружающем мире, о предназначении и цели жизни", — подчеркнул молдавский лидер.

По его словам, к сожалению, в современном мире институт семьи как ни один другой социальный институт, подвергается разрушению.

"Всем известны такие проблемы как депопуляция, массовая миграция, рост числа разводов и абортов, социальная незащищенность семей. Вместе с этим есть еще более серьезные угрозы в адрес института семьи. В первую очередь, речь идет об антисемейной философии или идеологии, которая основывается на отсутствии матери и отца, их ролей в семье и в воспитании детей", — сказал Додон.

Он отдельно выразил озабоченность пропагандой нетрадиционных ценностей в обществе.

"Убежден, что такой пропаганде не должно быть места в нашем обществе. Проведение фестивалей и других мероприятий, способствующих распространению аморальных принципов, должно быть решительно осуждено, вплоть до объявления их вне закона", — подчеркнул президент Молдовы.

Митрополия Молдовы: семья — это святое

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в своем обращения к делегатам конгресса отметил, что церковь всегда придерживалась принципа того, что семья — это союз мужчины и женщины.

"Страна, в которой мы живем, с самого начала и до настоящего времени придерживается этих принципов. Потому что семья — это святое. Отец, мать, ребенок формируют маленькую домашнюю церковь, ту маленькую святую троицу. Поэтому мы от православной церкви призываем всех хранить эту святость, эту чистоту, эту любовь между женщиной и мужчиной", — сказал митрополит.

© Sputnik / Игорь Подгорный Митрополит Владимир: рожайте детей, защищайте семейные ценности

Патриарх Кирилл о семье, выборе и надеждах

Официальный представитель патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Дмитрий Смирнов зачитал с трибуны обращение главы РПЦ к делегатам конгресса.

"За минувшие годы конгресс зарекомендовал себя как авторитетная международная дискуссионная площадка, способствующая утверждению традиционных нравственных ценностей в обществе. Среди них особое место занимает семья, благодаря которой формируется и развивается человеческая личность", — отмечено в послании патриарха.

Как отметил глава РПЦ, "очевидно, что современный мир стоит перед важным выбором — остаться верным традиционному понимаю семьи, строящейся на любви между мужчиной и женщиной, либо — уйти в сторону нравственного падения, где высоким идеалам брака и подлинному счастью не будет места".

"Надеюсь, что Всемирный конгресс семей будет способствовать объединению всех, для кого ценность христианского брака не подлежит сомнению, кто готов защищать право воспитывать своих детей в христианской вере, кто воспринимает человеческую жизнь как священный дар с момента ее зарождения", — отмечено в послании патриарха.

© Sputnik / Miroslav Rotari Vox populi: как жители Молдовы относятся к ЛГБТ-шествию

Молдова и Россия против навязывания чуждых ценностей

Депутат российской Госдумы Светлана Журова отметила, что и в РФ, и в Молдове крайне возмущены тому, что кто-то пытается навязать какие-то чуждые ценности и убедить в том, что не близко народам двух стран.

"У нас есть свои духовные ценности, которые уходят корнями в века. Человек, который отказывается от своих корней, предает самого себя… Именно семейные ценности помогают человеку сохранить себя", — сказала Журова.