Врачи дали серьезные рекомендации Додону после того, как он попал в ДТП

Глава государства Игорь Додон рассказал журналистам о том, как он и его родственники чувствуют себя спустя почти неделю после аварии: какие рекомендации он получил от врачей, а также, что думает о виновнике ДТП.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Авария была тяжелой, но, думаю, что все обошлось, заявил журналистам президент Республики Молдова Игорь Додон. Самочувствием главы государства и его родных представители СМИ узнали во время проведения Всемирного конгресса семьи, который проходит в эти дни в Кишиневе.

"Мама еще в больнице. Доктора мне сказали больше часа на стуле не сидеть, поэтому мы вышли раньше с конгресса. Сейчас поеду в больницу, посмотрю, как чувствует себя мама. Думаю, с Божьей помощью, все будет нормально. Не дождутся те, которые радовались и хотели другого", — рассказал Додон.

Глава государства заявил, что ждет результатов расследования, которое сейчас проводят компетентные органы. По мнению молдавского лидера, ситуация, при которой президент попал в аварию, — странная.

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"За 27 лет независимости такого не было в Молдове, да и в советское время не было случаев, чтобы первые лица попадали в такие аварии. Поэтому ждем результатов, которые проводят соответствующие службы. Потом будем давать какие-то оценки", — рассказал президент.

Додон отметил, что пока не общался с водителем грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с президентским кортежем. При этом настаивать на самом серьезном наказании для него президент не будет.

"Он тоже семьянин, у него есть маленький ребенок. Ни от себя лично, ни от семьи мы никакие претензии не выставляли, и, наверняка, не выставим. Я надеюсь, что это была случайность", — заявил Додон.

В воскресенье днем, 9 сентября, произошла авария с участием кортежа президента на трассе Кишинев-Кэлэраш. С автомобилями из колонны столкнулся грузовик, который вылетел на встречную полосу. После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП.

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По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Полиция расследует инцидент. По предварительным данным правоохранительных органов, виновен в ДТП водитель автофургона, который выехал на встречную полосу.