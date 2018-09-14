В Молдове грядут большие перемены - узнай, какие

В правительстве республики ожидаются кадровые перестановки в самое ближайшее время.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. О том, что в правительстве Молдовы в ближайшее время ожидаются кадровые перестановки, заявил лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Он рассказал о том, что на политическом совете демократы решили серьезно изменить стратегию правящей партии. По его словам, чтобы эффективнее работать на благо жителей Молдовы, Демпартия намерена провести перестановки в правительстве.

"Есть области, в которых надо работать больше. Чтобы соответствовать ожиданиям граждан, нам нужны новые люди в правительственных структурах", — отметил он.

Были обозначены и сроки перестановок в кабмине. Плахотнюк отметил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Павлом Филипом, и уже 18 сентября на еженедельном собрании руководства политформирования будет принято окончательное решение.