Чем напичкан хлеб: на что важно обратить внимание перед покупкой выпечки

Коммерческий хлеб, изготовленный по классической рецептуре, будет не только рассыпчатее, но и гораздо быстрее почерствеет, чем выпечка с добавлением эмульгаторов и консервантов.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Специалисты считают, что, если говорить о коммерческом хлебе, речь идет о целой гамме промышленных продуктов питания, отличающихся от классической рецептуры выпечки, которая "всему голова".

"Если обратиться к кулинарной истории, то в нормальном варианте хлеб состоит из цельной муки, воды, соли и дрожжей. С моей точки зрения, любое дополнение к этому набору продуктов изменяет классический рецепт хлеба, так как в него добавляют консерванты и красители, которые увеличивают срок годности продукта, а также улучшают его цвет и вкус", — сказал румынский врач-токсиколог Раду Цинку, которую цитирует Sputnik.md.

По его словам, в некоторых случаях такие дополнительные ингредиенты подвергают опасности здоровье человека, так как все-таки это, в первую очередь, химические добавки. В тоже время специалист подчеркнул, что они применяются в небольших концентрациях.

"Читая список ингредиентов на некоторых продуктах, видишь вместо четырех основных компонентов в составе хлеба 10, 12 или вовсе 14. Возникает вопрос, как мы к этому пришли?", — анализирует специалист.

Всему виной, как считает эксперт, индустриализация и перенаселение планеты.

"Нам нужна еда в больших количествах, еда, которая будет дешевой, и еда, которая долго хранится", — отметил собеседник.

Врач утверждает, что домашний хлеб — самое хорошее решение в этом смысле, но если на его выпечку у хозяйки не хватает времени, то перед покупкой мучного изделия стоит внимательнее изучить состав продукта.

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