Чем напичкан хлеб: на что важно обратить внимание перед покупкой выпечки

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Специалисты считают, что, если говорить о коммерческом хлебе, речь идет о целой гамме промышленных продуктов питания, отличающихся от классической рецептуры выпечки, которая "всему голова".
"Если обратиться к кулинарной истории, то в нормальном варианте хлеб состоит из цельной муки, воды, соли и дрожжей. С моей точки зрения, любое дополнение к этому набору продуктов изменяет классический рецепт хлеба, так как в него добавляют консерванты и красители, которые увеличивают срок годности продукта, а также улучшают его цвет и вкус", — сказал румынский врач-токсиколог Раду Цинку, которую цитирует Sputnik.md.
По его словам, в некоторых случаях такие дополнительные ингредиенты подвергают опасности здоровье человека, так как все-таки это, в первую очередь, химические добавки. В тоже время специалист подчеркнул, что они применяются в небольших концентрациях.
"Читая список ингредиентов на некоторых продуктах, видишь вместо четырех основных компонентов в составе хлеба 10, 12 или вовсе 14. Возникает вопрос, как мы к этому пришли?", — анализирует специалист.
Всему виной, как считает эксперт, индустриализация и перенаселение планеты.
"Нам нужна еда в больших количествах, еда, которая будет дешевой, и еда, которая долго хранится", — отметил собеседник.
Врач утверждает, что домашний хлеб — самое хорошее решение в этом смысле, но если на его выпечку у хозяйки не хватает времени, то перед покупкой мучного изделия стоит внимательнее изучить состав продукта.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.