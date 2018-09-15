Эксперт МИА "Россия сегодня" посвятил молодых журналистов в тайны профессии

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. В Sputnik Молдова начался новый сезон занятий в "Школе инновационной журналистики". На этот раз его открыл известный эксперт, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров.

Журналист более чем с 30-летним стажем рассказал о специфике работы представителей СМИ в мультимедийной сфере.

"Каждый день люди вынуждены перерабатывать огромное количество информации. Корреспондентам важно понимать, как именно привести читателя и удержать его, каким образом побудить его выбрать именно наш материал", — заявил Щедров.

Теперь, как считает специалист, когда львиная доля информации находится в интернете и социальных сетях, авторам стало гораздо сложнее сделать свой материал читаемым.

© Sputnik / Miroslav Rotari Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу

Постоянно возрастает конкуренция между разными СМИ, блогерами и обычными пользователями сети, также предлагающими свой контент людям.

Лектор считает, что ключевую роль сейчас играет именно заголовок. Далее Щедров составил с участниками занятия план работы над информацией и ее оформлением. После он подробно разбирал перед слушателями другие особенности онлайн журналистики.

По мнению Щедрова, любая новость и факт в руках умелого корреспондента может превратиться в яркую человеческую историю.

"Прежде чем писать, важно понимать, что именно хотите рассказать читателям и в чем заключается его история. Важно угадать контекст случившегося, а после и вопросы, которые могут появиться у людей, и обязательно дать на них ответы в статье", — наставлял преподаватель.

В заключение Щедров подчеркнул, что профессия журналиста такова, что ей почти невозможно научить. Он объяснил это тем, что мир и технологии стремительно меняются. В связи с этим многие тренды и, казалось бы, новые веяния в этой профессии очень быстро устаревают.

Слушатели школы, а среди них были не только студенты факультетов журналистики МГУ и Славянского университета, но и молодые и опытные журналисты, ознакомились с производственной базой агентства Sputnik Молдова.

Особое впечатление на них произвели ньюсрум и радийные студии. Некоторые из слушателей выразили желание проходить стажировку и практику в агентстве. Эти проблемы были решены руководством Sputnik Молдова оперативно: "Ждем всех, кто пожелает!"

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье.

© Photo : Сергей Гапон / Stenincontest Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2018 года

Свидетельства об окончании Школы в 2017 году были выданы 52 слушателям из Кишинёва и Тирасполя, среди которых как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Для участия в работе Школы инновационной журналистики Sputnik необходимо заполнить регистрационную форму на сайте ru.sputnik.md, указав, в каком городе слушатель желает посещать лекции — в Кишинёве или Тирасполе. Согласно правилам, сертификаты об окончании Школы и памятные сувениры будут вручаться тем, кто посетил как минимум пять тематических лекций за период сессионной работы проекта. Участие в Школе инновационной журналистики Sputnik бесплатное, но существует ограничение по количеству участников проекта. Выпускники первого сезона Школы также смогут продолжить обучение, повторно заполнив регистрационную форму.