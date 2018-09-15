Толстушка из Молдовы, которую ждут в Румынии: такого в стране не видели

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Рекордную для Молдовы тыкву вырастил житель села Ратуш Василий Спыну. Плод пока еще не сорвали, поэтому не взвешивали на весах. Однако, по приблизительным подсчетам, вес тыквы-гиганта достигает 550 килограммов. Как пояснил Спыну, вес рассчитывается по специальной таблице, исходя из таких показателей как диаметр и высота. Точная цифра в килограммах станет известна накануне фестиваля "Бостаниада", куда фермер-любитель намерен привезти в качестве экспоната свою тыкву.
"Есть специальная технология по выращиванию таких гигантских тыкв. В первую очередь, семена должны быть качественными, мне их привезли из-за границы. Площадь для выращивания одной такой тыквы должна быть не меньше 100-120 квадратных метров", — рассказал Спыну.
- Рекордную для Молдовы тыкву вырастили в селе Ратуш© Sputnik / Nicu Goncear
- Рекордную для Молдовы тыкву вырастили в селе Ратуш© Sputnik / Nicu Goncear
Тыквы всех размеров, цветов и форм для фермера — давнее хобби. В фестивале "Бостаниада" он участвует уже шестой год.
"Есть и покупатели, которым нравятся огромные тыквы. Самую большую тыкву этого года хочет купить человек из Бухареста. В Румынии тоже есть фестиваль тыквы, но такую большую в их стране не нашли. Правда, есть проблема — как провезти ее через границу. Для этого нужны специальные фитосанитарные документы", — отметил Спыну.
В огороде Василия Спыну растут более 40 видов тыкв. Семена самых необычных из них садовод-любитель закупает за границей, в частности в США. Их цена может доходить до 50 долларов.