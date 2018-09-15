Официально: в Молдове ввели жесткое наказание для живодеров

Тюрьма, огромные штрафы в тысячи долларов и общественный труд - все это грозит тем, кто жестоко обращается с животными.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. За жесткое обращение над животными или убийство братьев наших меньших в Молдове можно угодить в тюрьму или заплатить достаточно крупный штраф. Это предусматривают поправки в Уголовный кодекс республики, утвержденные президентом республики Игорем Додоном и опубликованные в Официальном мониторе страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Женщина заплакала, когда поняла, что за странная вещь висит на шее у собаки

Таким образом, Уголовный кодекс дополнили новой статьей 222 (1). Она предусматривает, что за жестокое обращение или пытки над животным, что привело к увечьям или его смерти, грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25 тысяч — 37,5 тысяч леев, что в пересчете в американскую валюту составляет примерно 1,5-2,25 тысячи долларов) или неоплачиваемый труд в пользу общества 100 до 180 часов, или лишение свободы на срок до одного года.

За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, наказание будет еще жестче. Так штраф возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи леев, или 2,2-4 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение уже составит от одного до трех лет. Такое же наказание грозит и тем, кто ответствен за уход, защиту, дрессировку или лечение животного.

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Ранее госсекретарь министерства юстиции Николае Ешану пояснял, что к уголовной ответственности не будут привлекать людей, которые решили заколоть домашнюю птицу или скот (кур, уток, свиней и так далее).