Почему нельзя вызвать такси в дождь: ответ, который всех удивит

Столичные таксисты рассказали о том, почему в плохую погоду так трудно и практически невозможно вызвать машину.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Такси в Кишиневе затруднительно вызвать не только в час пик, но и в плохую погоду: проливной дождь или снегопад — это сигнал к тому, что придется либо потратить достаточно много времени на поиск машины, либо полностью перестроить свои планы.

Почему так происходит, в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал водитель одной из столичных служб такси.

"Перестал работать в плохую погоду, исходя из своего опыта работы в такси. Да, заказов много, но выходить в рейс в дождь или снегопад все равно невыгодно. Дело в том, что большинство пассажиров, садясь в такси, не думают об аккуратности — машина ведь не их, чего переживать. Поэтому некоторые могут растаскать грязь по всему салону", — посетовал водитель такси.

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Он рассказал, что в этом случае водитель вынужден будет отвезти авто на мойку.

"Получается, что все, что таксист заработал в плохую погоду, когда был большой спрос, уходит на то, чтобы привести машину в порядок, а по факту деньги смываются в трубу. Смысл работать в сложных погодных условиях только ради того, чтобы потом помыть машину?", — отметил собеседник.

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