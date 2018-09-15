На дорогах Кишинева появился супермен: он сводит женщин с ума

Ездит на велосипеде, прыгает на громадный скат от трактора и размахивает кувалдой – кто же этот супергерой Кишинева?

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь на своем примере показал коллегам, как пересесть на велосипед и быть ближе к народу — последуют ли его примеру все сотрудники правоохранительных органов.

"На собственном примере призываю всех своих коллег заниматься спортом. Все виды спорта более, чем приветствуются, только так вы сможете и после 12 часов работы улыбаться. И еще кое-что: спорт — это самое дешевое лекарство в мире и одно из самых действенных", — считает Пынзарь.

Глава Генинспектората полиции занимается спортом и активно пропагандирует здоровый образ жизни.