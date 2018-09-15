Додон принял делегацию из Ватикана: о чем они говорили

Субботняя встреча: какие темы обсудил президент Молдовы с госсекретарем Святого Престола, который прибыл в Кишиневе с визитом.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с делегацией Ватикана во главе с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином. Высокопоставленные гости прибыли в Кишинев с визитом для участия в работе Всемирного конгресса семей, проходящего в столице республике в эти дни.

"Поблагодарил гостей за участие во Всемирном конгрессе семей и подчеркнул общность ценностей, в первую очередь семейных. В этом контексте я проинформировал госсекретаря Ватикана о своем решении объявить 2019 год Годом семьи в Республике Молдова. Отметил, что население нашей страны поддерживает эту инициативу", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook после встречи с делегацией из Ватикана.

Молдавский лидер выразил признательность Папе Римскому Франциску за теплый прием во время его визита в Ватикан в ноябре 2017 года.

"Поблагодарил Святой Престол за то, что пошел навстречу молдавской стороне и дал нашим верующим, проживающим в Италии, возможность проводить религиозные обряды в церквях этой страны", — отметил Додон.

Всемирный конгресс семей проходит в Кишиневе впервые. В мероприятии принимают участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран мира, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители различных религиозных конфессий, эксперты, члены академических кругов, гражданского общества, формальных и неформальных групп и т.д.