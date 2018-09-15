Эхо ВОВ: в Леушенах вандалам-унионистам утерли нос

Ранее сторонники партии, продвигающей идеи вхождения Молдовы в состав Румынии и борьбы с советским наследием, осквернили мемориал "Виктория".

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Представители поискового движения Молдовы избавили мемориал Великой Отечественной войны "Виктория" в Леушенах от следов вандализма, сообщил в субботу корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Вандалы в объективе: унионисты в Молдове больше ничего не боятся >>>

Напомним, что ранее унионисты (сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии — ред.) из партии Анатола Шалару надругались над постаментом, на котором стоит танк Т-34, участвовавший в Ясско-Кишиневской операции >>>

Это уже второй за 2018 год акт вандализма в отношении этого мемориала.

"Разноцветные полосы на постаменте легендарного танка Т-34, нанесенные вандалами, сначала с трудом поддавались закрашиванию. Но слой за слоем следы надругательства скрывались под вязкой грунтовкой. Ожидая, пока очередной слой подсохнет, мы убирали близлежащую территорию. Десять мешков мусора с маленькой площадки", — рассказал Петрович.

По его словам, "мемориальный комплекс "Виктория" оказался ненужным балластом для районных и местных властей, которые не могут или не желают его содержать должным образом".

"Сколько раз они его изуродуют, столько раз мы его восстановим. Фото, сделанные после нашей работы, я отправил сыну командира этой легендарной "тридцатьчетверки" старшего лейтенанта Николая Ольшанникова — Юрию Николаевичу. В Молдавии помнят подвиг его отца и его боевых товарищей", — заключил Петрович.