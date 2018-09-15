Щедров в Тирасполе: мы – цивилизация слова, или зачем нужны журналисты

Один из ведущих российских специалистов в области практической журналистики рассказал приднестровским слушателям Школы инновационной журналистики Sputnik, как зацепить внимание читателя, владеющего огромными возможностями интернета, и что осталось от профессии репортера после того, как изменился мир.

ТИРАСПОЛЬ, 15 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. За год публикуется в среднем такое же количество информации, какое человечество получило за четыре тысячи лет существования. Таким сообщением ошеломил слушателей Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе известный российский эксперт Олег Щедров и предложил способы выживания профессии в новых реалиях, в том числе формулу создания журналистского текста, который бы цеплял глаз в пространствах интернета.

"Интернет убил жанры журналистики, и получилась бутылка одной формы. Разница состоит только в том, чем мы ее наполняем. При этом нужно учесть — у нас всего шесть секунд, чтобы завлечь читателя. А ведь еще необходимо удержать его внимание", — представил он условия работы современного журналиста.

2,5 минуты внимания

Про искусство владения словом и управления читательским интересом шла беседа более трех часов. Большое число вопросов от слушателей Школы говорило лишь о том, что необходимость понять, чем и как жить сегодня в профессии весьма актуальна, и на дискуссии о современных методах работы журналиста есть большой спрос как у опытных сотрудников СМИ, так и у начинающих репортеров.

Щедров делился своим многолетним опытом в профессии журналиста. Он досконально разъяснял на различных примерах, как должна звучать цифра, слово в разных частях текста — в заголовке, в первом и главном предложении.

© Sputnik / Irina Leahova Встреча Олега Щедрова с ректором Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко Степаном Берилом

И все это для одной цели — чтобы читатель из великого множества на ту же тему материалов в интернет-пространстве выбрал именно этот, а еще — задержался взглядом и даже захотел прочесть его до конца. Ведь, исходя из статистики, журналист может надеяться лишь на 2,5 минуты, которые в среднем готов уделить интернет-пользователь на текст.

Нестандартный подход

Преподаватель раскрыл суть работы при создании нестандартного текста по традиционным канонам, а именно истории, считая, что ее поиск является ключевой работой журналиста, и она — то, что привлечет читателя, заставив его остановить свой взгляд на нужном материале.

"Читателей увлекает не само событие, а то интересное, что связано с событием. Для этого в нем нужно разглядеть историю – то, что никто из коллег не заметил. Умение увидеть историю пригодится не только в журналистике, но и в жизни", — уверен он.

Щедров также убежден, что журналистика как профессия не исчезнет, поскольку "мы – цивилизация слова", а значит, человечеству нужны те, кто его несут и для кого именно слово является основой в профессиональном мастерстве.

© Sputnik / Irina Leahova Эксперт МИА "Россия сегодня" посвятил молодых журналистов в тайны профессии

Преподаватель отметил, что с удовольствием готов снова приехать в Молдову и дать новый мастер-класс.

Второй и не последний

Олег Щедров не первый раз выступает с лекцией в рамках Школы инновационной журналистики Sputnik перед приднестровской аудиторией. В прошлый раз он провел интерактивное занятие, выйдя на связь с ее слушателями по интернету.

Накануне своего нынешнего выступления ведущий специалист в области практической журналистики дал также мастер-класс перед кишиневскими участниками Школы Sputnik.

© Sputnik / Irina Leahova Лекция Олега Щедрова в Тирасполе

Олег Щедров — эксперт в области журналистики с более чем 30-летним стажем. Работал на Гостелерадио СССР (Центральное радиовещание на зарубежные страны (Иновещание), потом в международном агентстве "Reuters" (в том числе в качестве исполняющего обязанности шефа московского бюро), был главным редактором Интерфакса.

С января 2010 года занимается тренерской работой сначала в РИА Новости, а теперь в "России сегодня".