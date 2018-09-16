Кишинев как после апокалипсиса – видео

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik, Нику Гончар. Нередко у жителей и гостей молдавской столицы возникают мысли о том, что в Кишиневе впору снять какую-нибудь кино-антиутопию — настолько ужасно состояние улиц и зданий города.

© Sputnik / Николай Зайцев Кадры настоящего апокалипсиса: туристов из Молдовы известили об опасности

Например, в соцсетях недавно была опубликована небольшая видеозапись, автор которой утверждает, что сделал ее в центре города.

Кишинев: апокалипсис сегодня >>>

В кадре — троллейбусная остановка, состояние которой предполагает не только снос и установку новой конструкции, но и, конечно же, ряд мер по предотвращению засорения территории. Хотя умению оставлять после себя чистоту нужно учить людей в детстве — в течение первых семи лет жизни.