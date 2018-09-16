Ремонт сельских дорог Молдовы - лед тронулся

Как будут приводить в порядок дороги национального и местного значения.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. В Молдове продолжают обновлять старые и прокладывать новые дороги. Приоритетом являются не только национальные трассы, но и проезжая часть местного значения.

На днях в рамках правительственной программы отремонтировали километр дороги в центре села Виишоара Глодянского района.

Ранее было объявлено, что два участка национальных дорог Молдовы планируют отремонтировать в ближайшие три года. Это предусматривают контракты, подписанные между Государственной администрацией дорог и турецкой компанией ONUR. Речь идет об участке М3 Порумбрень-Чимишлия, расположенном на трассе Кишинев-Джурджулешть и объездной дороге вокруг Комрата.

Общая протяженность подлежащих ремонту дорог составляет 37,3 километра. Как сообщил после церемонии подписания контрактов министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, реабилитация 19-ти километрового участка Порумбрень-Чимишлия обойдется в 29 миллионов 900 тысяч евро, а ремонт 18-ти километров объездной вокруг Комрата будет стоить почти 29 миллионов 500 тысяч. Финансовую помощь по реализации проекта молдавскому правительству предоставляет Европейский банк реконструкции и развития. Министр экономики пояснил, что данные участки дорог имеют стратегическое значение для молдавской экономики.

"Неоднократно посещал порт в Джурджулешть и знаю, как сильно ждут реализации инфраструктурных проектов как местные жители, так и экономические агенты. На встречах с предпринимателями мы говорили о том, что по окончанию строительства дорог, у них сократятся затраты на транспортировку и сроки доставки товара", — пояснил Габурич.

Также глава ведомства напомнил, что в свободной экономической зоне Комрата с начала 2019-го года будет запущено производство, в рамках которого задействуют порядка одной тысячи работников, поэтому необходимость в обновленной объездной дороге становится еще более явной.

Прием заявок на участие в тендере по строительству этих двух участков был объявлен в апреле текущего года. Компанию подрядчика выбирали, исходя из финансового состояния, опыта работы и наличия оборудования.