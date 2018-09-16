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Школьный учитель

Молдавским учителям запретили ставить "двойки" в некоторых случаях: почему

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Общество
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Представитель министерства образования, культуры и исследований заявила, что учитель не должен тратить 45 минут урока на проверку домашнего задания, а двойку ученику можно поставить не всегда.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Новый регламент о менеджменте "домашнего задания", который вступил в силу с 1 сентября, запрещает преподавателям уделять большую часть урока на эти цели. Помимо этого документ четко оговаривает, в каких случаях учитель может ставить "двойку".

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© Sputnik / Yevgeny Fatkin, Vadim Titov
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"Учитель не должен тратить 45 минут урока на то, чтобы выслушать домашнее задание. Это нельзя назвать уроком. Преподаватель должен сосредоточиться на том, как объяснить новую тему", — заявила Sputnik главный консультант управления основного образования министерства их образования, культуры и исследований Наталья Грыу.

По ее словам, домашнее задание — это не проверка и оценка знаний школьника, а возможность помочь ребенку закрепить полученный материал и учиться. Эксперт отметила, что учителя должны понимать, что способ выполнения домашней работы не отражает реальные знания учащегося.

"Неправильно ставить ученику оценку плохую оценку только за то, что он не выполнил задание на дом. Мы не знаем, что стоит за этим поступком. Может, у ребенка были какие-то проблемы, может, он целый день не ел. Преподаватель должен понимать, что ученик демонстрирует свою компетентность в суммарной оценке", — сказала Грыу.

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Новый регламент проверки домашнего задания четко устанавливает и критерии того, когда учитель может поставить оценку "2" — "неуд". Как считает представитель Минобразования, когда ученик получает двойку, то это его не мотивирует и даже угнетает.

"У нас были такие ситуации, когда открываешь журнал и видишь там много двоек у одного и того же ученика. Учителя говорят, что наказывают таким образом школьников за невыполненное домашнее задание. Такой подход неправильный", — отметила собеседница.

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В частности, в регламенте прописано, что "плохие оценки не ставятся, если учащийся выполнил неправильно или вообще не сделал домашнее здание".

Какие еще нововведения включены в вступивший в силу регламент менеджмента домашнего задания можно узнать здесь.

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Теги:
нельзя ставить двойку, домашнее задание, оценка, школа, образование, Наталья Грыу, Молдова
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