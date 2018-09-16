Надолго ли по-настоящему бесплатная медицина вернулась в Молдову

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Более 1800 человек прошли с 10 по 14 сентября бесплатные медицинские консультации в рамках кампании "Доктор для тебя".
Как сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, мобильные бригады кардиологов, офтальмологов, неврологов, отоларингологов и эндокринологов отправились в села Чоканул Ноу, Мэрэндень и Кетриш Фалештского района, где осмотрели более 700 человек.
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Помощь стоматологов понадобилась около 250 детям в селе Баймаклия Кантемирского района.
Через процедуру рентгена прошли около 880 жителей девяти населенных пунктов Криулянского и Фалешсткого районов.