Прут станет "водопроводной" рекой для целого района Молдовы

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. В ближайшее время население всего Леовского района получит доступ к питьевой воде и канализации благодаря завершению строительства водопровода Леова-Яргара.
Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Леовского района Ион Гудумак, работы завершатся в октябре 2018 года. На прокладку водопровода будет потрачено четыре миллиона леев из средств Национального фонда регионального развития.
Длина акведука составит около 23 километров. Строить его начали в 2017 году.
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"В водопровод будет поступать вода из Прута. В число конструкции войдут две насосные и одна перекачивающая станция", — рассказал Гудумак.
По его словам, стоимость проекта — 61 миллион леев, большую часть денег дает правительство Германии. Администрация Леовского района тоже выделила средства на эти нужды — 3,2 миллиона леев.
"На первом этапе подключим к водопроводу 28 населенных пунктов района, позже — еще 40. На это потребуются дополнительные финансовые вливания, и правительство заверило нас в том, что они будут", — заключил Гудумак.