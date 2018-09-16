Прут станет "водопроводной" рекой для целого района Молдовы

Оказывается, еще не все районы полностью обеспечены питьевой водой из водопровода, но кое-где решение уже найдено, и даже деньги выделены.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. В ближайшее время население всего Леовского района получит доступ к питьевой воде и канализации благодаря завершению строительства водопровода Леова-Яргара.

© Sputnik / Yakov Andreev Пить или не пить: насколько чиста водопроводная вода в Кишиневе

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель Леовского района Ион Гудумак, работы завершатся в октябре 2018 года. На прокладку водопровода будет потрачено четыре миллиона леев из средств Национального фонда регионального развития.

Длина акведука составит около 23 километров. Строить его начали в 2017 году.

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"В водопровод будет поступать вода из Прута. В число конструкции войдут две насосные и одна перекачивающая станция", — рассказал Гудумак.

По его словам, стоимость проекта — 61 миллион леев, большую часть денег дает правительство Германии. Администрация Леовского района тоже выделила средства на эти нужды — 3,2 миллиона леев.

"На первом этапе подключим к водопроводу 28 населенных пунктов района, позже — еще 40. На это потребуются дополнительные финансовые вливания, и правительство заверило нас в том, что они будут", — заключил Гудумак.