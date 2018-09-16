Эхо трагедии: что спустя два года стоит на месте сгоревшего склада в Кишиневе

Что осталось от здания склада, где два года назад произошел страшный пожар, унесший жизни двух человек? Фото сделаны внутри двора базы.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Скоро исполнится два года, как на одном из складов Кишинева произошел крупный пожар, который унес жизнь двух человек. Тогда погибли 28-летний пожарный Иван Нагайлык и сотрудница базы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Причины трагедии: версии возникновения пожара на складе в Кишиневе

Возгорание произошло утром в пятницу, 11 ноября, 2016 года в складе, который расположен на улице Заводская, 9. Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа. Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. Возгорание на складе удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02. После происшествия было принято решение о сносе верхних этажей здания, полностью сгоревших в результате пожара.

Сразу после ЧП прилегающую к погоревшему складу часть улицы Подул-Ыналт перекрыли — до сих пор движение транспорта там ограничено — с обеих сторон этого участка висят соответствующие дорожные знаки. На определенном этапе работ по периметру сгоревшего здания были установлены защитные ограждения, но несколько месяцев назад их демонтировали.

Сгоревший склад расположен в промзоне Кишинева. Близ него находятся также и другие продуктовые базы — туда регулярно приезжают грузовики за товарами. За покупками приходят и жители столицы — в основном пенсионеры. Рядом со складом расположены и небольшие продуктовые ларьки.

Как за два года изменилось здание сгоревшего склада — смотрите наш фоторепортаж.

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 3 © Sputnik / Nicu Goncear Здание, горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе

Эхо трагедии

При исполнении профессионального долга во время тушения пожара на складском помещении погиб пожарный — 28-летний Иван Нагайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались спасти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно. Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти молодого человека не удалось.

© Sputnik / Miroslav Rotari Год после пожара на складе в Кишиневе: почему буксует следствие

После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Работы по ликвидации пламени продолжались и ночью. Неравнодушные кишиневцы привозили спасателям горячий чай и еду. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание. В этот же день к пожарным обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей без вести. Затем ее тело нашли внутри сгоревшего помещения.

Во время тушения пожара пострадали восемь сотрудников Генинпектората по чрезвычайным ситуациям. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.

Правоохранительные органы выдвинули четыре версии возникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил использования бытовой техники и невнимательность при необходимости открытого огня для выполнения тех или иных работ.

Старшего сержанта, 28-летнего пожарного Ивана Нагайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова.